Буданов заявил, что Киев может не подписать мирный договор с Россией даже после окончания СВО

Буданов заявил, что Киев может не подписать мирный договор с Россией даже после окончания СВО. Об этом пишет газета «Известия».

Он отметил, что юридическое урегулирование конфликта может растянуться на десятилетия. Буданов также привел в пример события из истории, когда Советский Союз и Япония не подписали договор по Курильским островам в 1945 году после Второй мировой войны.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — заявил глава управления разведки минобороны Украины.

Ранее экс-аналитик Макговерн заявил, что Москва будет вести переговоры с Киевом с позиции силы.