Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 92.12 0.07 14/11
ЦБ EUR 98.53 0.21 14/11
Нал. USD 92.01 / 93.1 14/11 10:00
Нал. EUR 98.1 / 99.38 14/11 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
Вчера 13:40
910
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
17 207
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
3 922
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
10 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Бастрыкин поручил проверить законность распоряжения муниципальным имуществом в Рязани

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных нарушениях при распоряжении муниципальной собственностью в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Депутаты рязанской гордумы без проведения конкурсов передали муниципальный объект в безвозмездное пользование на три года одной из местных этнических диаспор. В СК отмечают, что горожане с этим решением не согласны.

В связи с этим Бастрыкин поручил проверить законность действий и предоставить ему отчет.