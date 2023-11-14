Бастрыкин поручил проверить законность распоряжения муниципальным имуществом в Рязани

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных нарушениях при распоряжении муниципальной собственностью в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Депутаты рязанской гордумы без проведения конкурсов передали муниципальный объект в безвозмездное пользование на три года одной из местных этнических диаспор. В СК отмечают, что горожане с этим решением не согласны.

В связи с этим Бастрыкин поручил проверить законность действий и предоставить ему отчет.