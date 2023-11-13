В зоне спецоперации погиб звукорежиссер сериала «Реальные пацаны»

В зоне спецоперации погиб звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Об этом сообщил портал LIFE .

По словам знакомых Ушакова, он получил тяжелое ранение ног из-за сброшенной дроном гранаты. Во время транспортировки в госпиталь был сброшен еще один снаряд — он стал смертельным.

С Ушаковым простились 11 ноября в Кужмарском ЦДиК (село Кужмара, Марий Эл).

До отъезда на спецоперацию он был звукорежиссером в проекте «Реальные пацаны». В частности, ему посвятили последнюю серию сериала.

Также Ушаков участвовал в съемках сериала «Папины дочки», а также фильмов «Вива, Кастро!» и «Кука».