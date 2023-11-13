В США заявили, что Украина может потерять еще два крупных города

Россия может взять под контроль Харьков и Одессу по итогам спецоперации, если это потребуется. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона.

«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — заявил он.

По словам эксперта, население Украины уже сократилось вдвое. Сейчас сложно сказать, что будет с Украиной после конфликта, так как вливание денег Запада под большим вопросом.

«Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают», — заключил экс-сотрудник ЦРУ.