В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!», снятый в Рязанской области

В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!», снятый в Рязанской области. Он опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Федерико Арнальди и „Поедем, поедим!“ отправились в Рязанскую область! Ведущий искал грибы с глазами, а нашел целый калейдоскоп эмоций: он побродил по любимым местам Есенина, увидел абсолютно круглое озеро и танцующий лес, а еще побывал в русской Норвегии и узнал, где живут правильные пчелы! Также Федерико попробовал каравайцы, уху на курином бульоне и приготовил судака в соусе из шиповника!» — указано в описании к выпуску.

Ролик можно посмотреть по ссылке .

Фото — скрин телеканала НТВ