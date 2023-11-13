Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 92.12 0.07 14/11
ЦБ EUR 98.53 0.21 14/11
Нал. USD 92.5 / 93.2 13/11 15:45
Нал. EUR 98.45 / 99.54 13/11 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
3 часа назад
308
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
14 628
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
3 511
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
9 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!», снятый в Рязанской области

В сети появился выпуск программы «Поедем, поедим!», снятый в Рязанской области. Он опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Федерико Арнальди и „Поедем, поедим!“ отправились в Рязанскую область! Ведущий искал грибы с глазами, а нашел целый калейдоскоп эмоций: он побродил по любимым местам Есенина, увидел абсолютно круглое озеро и танцующий лес, а еще побывал в русской Норвегии и узнал, где живут правильные пчелы! Также Федерико попробовал каравайцы, уху на курином бульоне и приготовил судака в соусе из шиповника!» — указано в описании к выпуску.

Ролик можно посмотреть по ссылке.

Фото — скрин телеканала НТВ