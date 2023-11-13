В Санкт-Петербурге нашли мертвым 16-летнего хоккеиста

В Санкт-Петербурге 16-летнего воспитанника спортшколы им. Дроздецкого нашли мертвым в собственной комнате. Длительное время у подростка были проблемы в отношениях с одноклассниками и развивалась депрессия, сообщает «Mash на Мойке».

В день трагедии мать мальчика не смогла открыть дверь в квартиру в Колпине и вызвала полицию. Когда замок взломали, женщина увидела сына мертвым.

По ее словам, мальчик перешел на дистанционное обучение, так как конфликтовал с одноклассниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».