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В Рязанской области задержали более 200 человек за выходные
И раскрыли девять преступлений.

В Рязанской области с 10 по 12 ноября полицейские провели рейды на улицах города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители задержали более 200 человек, которых увозили в отдел для проверки на возможную причастность к ранее совершенным преступлениям.

В ходе рейда полицейские выявили 1800 административных правонарушений и раскрыли девять преступлений.

«Сотрудники Госавтоинспекции выявили 9 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, и 1 водителя, который отказался выполнить законное требование инспектора ДПС о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Они будут привлечены к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе.

Также правоохранители изъяли более 200 литров алкоголя, который продавали с нарушением закона.