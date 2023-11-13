В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Сафронов

В Рязанской области умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Сафронов. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Василий Сафронов родился в 1926 году в деревне Жданово Кадомского района. Через некоторое он с родителями переехал в Бедишево. После окончания седьмого класса работал в колхозе «Карла Маркса» на животноводческой ферме подвозчиком кормов.

В 1943 году его призвали в армию. Восемь месяцев он служил в учебной части в Марийской АССР. По их окончании он четыре года он служил на Чукотке писарем штаба. Его часть участвовала в оборонительных действиях. В 1950 году вышел приказ о демобилизации, а в 1951 году вернулся домой.

Василий Сафронов умер 11 ноября.