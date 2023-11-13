В Рязани задержали пьяного водителя за рулем «Рено»

Рязанские полицейских задержали нетрезвого водителя на улице Бирюзова. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба регионального МВД.

Ночью правоохранители заметили машину «Рено», которая неуверенно ехала по дороге. Они остановили автомобиль, за рулем которого был 32-летний рязанец с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался.

В отношении мужчины составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.