В Рязани 14 ноября отключат холодную воду на двух улицах

В Рязани 14 ноября холодной воды не будет на двух улицах. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

С 21:00 14 ноября до 6:00 15 ноября воды не будет по следующим адресам:

улица Вокзальная, дома №№ 5, 6, 7, 11, 14, 20, 24, 26, 26а, 28а, 28б, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 51а, 55б, 61, 61к1, 65, 77, 89, 91;

Первомайский проспект, дома №№ 74 корпус 1, 54 (конгресс-отель «Амакс»).

Привозить техническую воду будут на улицу 1-ый Вокзальный проезд — Малое шоссе с 21:00 14 ноября.