Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 92.12 0.07 14/11
ЦБ EUR 98.53 0.21 14/11
Нал. USD 92.5 / 93.2 13/11 15:45
Нал. EUR 98.45 / 99.54 13/11 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
3 часа назад
308
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
14 628
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
3 511
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
9 822
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В России протестировали отечественную мобильную операционную систему

МегаФон предоставил «Лаборатории Касперского» данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора. Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

В петербургской лаборатории МегаФона проверили устройство с KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций. К ним относятся передача данных, звонки, отправка смс, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в РФ — 2G, 3G, 4G.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории МегаФона, состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

Лаборатория МегаФона решает широкий спектр задач по исследованию абонентского оборудования. Тестирование осуществляется на выделенной сети со всеми функциональными узлами — сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. В лаборатории развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Также в ней открыта тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4‑3,8 ГГц. Такие ресурсы смогут реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора.

«Миссия лаборатории МегаФона — делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS», — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

«Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории МегаФона. Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта», — отметил Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.