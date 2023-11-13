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В России появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты

В России появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Об этом сообщили в Минцифры.

Проект ведомство опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что электронный студенческий билет станет доступным в 2024 году. Он появится на портале Госуслуг.

Документом смогут воспользоваться студенты программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

Планируется, что при помощи электронных документов можно будет купить билеты со скидкой на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт, посетить культурные мероприятия, где предусмотрены скидки студентам, пройти на территорию университета, отслеживать успеваемость.

Электронный студенческий можно будет предъявлять на экране смартфона. Список мест, где возможность будет подключена, будет обновляться на Госуслугах.

Также отмечается, что студент сможет пользоваться как электронным студенческим билетом, так и обычным.