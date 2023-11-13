В России на железнодорожных вокзалах появятся роботы-носильщики

РЖД внедрит 50 роботов-носильщиков на железнодорожных вокзалах России. Компания объявила запрос по поиску инновационных решений, заявки принимаются до 25 декабря.

Роботы должны предоставлять услуги по перемещению ручной клади пассажиров весом до 30 кг. Предполагается, что они смогут самостоятельно следовать за человеком, ориентируясь при помощи датчиков. Пассажир при помощи мобильного приложения сможет ими управлять и оплачивать услуги.

«Безлюдная» технология должна повысить скорость перевозки ручной клади и багажа пассажиров, а также снизить стоимость данной услуги.

Испытания роботов будут проводиться на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций ЖД вокзалов.