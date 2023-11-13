В Приморском крае в ДТП погибла беременная женщина

В Приморском крае в ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария произошла на 343 километре трассы А-370 «Уссури», в районе села Сальское.

По информации источника, 29-летняя женщина на Toyota Platz не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль перевернулся. «В результате ДТП 29-летняя беременная женщина, управлявшая автомобилем Toyota Platz, получила травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в прокуратуре.

Судя по кадрам, автомобиль упал в водоем. Чтобы достать машину, использовали автомобильный кран.

Полиция начала проверку причин аварии, прокуратура взяла ее на контроль.