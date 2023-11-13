В Орле мужчина приставал к школьнику в раздевалке бассейна

В Орле мужчина приставал к школьнику в раздевалке бассейна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Константина Домогатского.

Отмечается, что 57-летний мужчина зашел в душевую вслед за 13-летним мальчиком, набросился на него и стал приглашать к себе в гости. Подросток вырвался, убежал и дома рассказал о произошедшем родителям.

«На сегодняшний момент уголовное дело возбуждено, им занимается следственный комитет, подозреваемый арестован», — рассказал Домогатский.

Он отметил, что федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее высказывалась об ужесточении наказания по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.