В Москве фельдшер сбила пятилетнего ребенка и уехала с места происшествия

В Москве фельдшер скорой помощи сбила пятилетнего ребенка и уехала с места аварии. Об этом пишет Baza.

Инцидент произошел в апреле. Машина скорой сбила девочку, когда она каталась на самокате по двору. Медику показалось, что переломов нет, поэтому она посоветовала ребенку приложить к ноге холодное и уехала. Однако мать девочки решила отвезти ее в больницу, где у нее выявили закрытый перелом двух костей левой голени.

Суд лишил фельдшера водительских прав на год, однако возбуждать уголовное дело правоохранители не стали. Следователь заявил, что девочка сама не смогла остановиться на самокате и въехала в машину.