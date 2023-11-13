В Красноярске грабитель попал под поезд, пытаясь скрыться от владельца украденных вещей

В Красноярске грабитель попал под поезд, пытаясь скрыться от владельца украденных вещей. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

34-летний мужчина выпивал со знакомым. После этого он решил ограбить собутыльника. Угрожая ножом, злоумышленник отобрал деньги, два мобильных телефона и убежал. Владелец вещей погнался за ним.

Заметив мужчин, машинист применил экстренное торможение, однако это не уберегло от трагедии. Пострадавший получил тяжелую травму.