В Горроще из-за ремонта теплотрассы перекрыли единственный выезд со двора

В Горроще из-за ремонта теплотрассы перекрыли единственный выезд со двора. Об этом пишет «Новая газета-Рязань».

Отмечается, что траншею во дворе дома № 7 корпус 3 по улице Татарской выкопали еще на прошлой неделе, а 13 ноября пригнали на единственную внутриквартальную дорогу кран и начали работы, перегородив выезд сразу нескольким автомобилям.

Машины жильцов остались заблокированными на парковке.

По информации издания, объявлений о замене труб не было.