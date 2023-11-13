В ДНР силовики задержали украинца, готовившего срыв отопительного сезона

В ДНР силовики задержали украинца, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«По заданию СБУ, используя мессенджеры и социальные сети, задержанный собирал и передавал информацию о предприятиях электроснабжения… в целях нанесения максимального ущерба безопасности, вывода из строя объектов промышленности и срыва отопительного сезона», — рассказали в ведомстве.

На допросе задержанный сообщил, что у него было задание — снять здания фильтровальной станции и электрических подстанций. За фотографии ему переводили на карту деньги в гривнах.

«Они мне написали сами, спросили, могу ли я выезжать в Ростов-на-Дону и Таганрог. Я сказал, что могу. Они мне сказали, что нужно приехать в Кутейниково (поселок городского типа в ДНР — ред.), что там находится станция распределения воды», — рассказал он. Мужчина должен был узнать, охраняют ли станцию военные. Там его и задержали.