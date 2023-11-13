Рязанцы пожаловались на неработающие фонари в нескольких дворах в Дашково-Песочне

Рязанцы пожаловались на неработающие фонари в нескольких дворах в Дашково-Песочне. Об этом местные жители сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

«Ул.Тимуровцев дом 8 и 9 корпус 2 и ул. Новоселов, 4 и 4 корпус 1 не работают фонари уже третий вечер. До этого работало несколько на ВЕСЬ двор! Темнеет теперь рано, а прямо за домом 9к1 находятся две школы (9 и 31). За детей страшно, район не самый спокойный», — отмечает автор поста.