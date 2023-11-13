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Рязань заняла 49 место в списке регионов России по ипотечным платежам

РИА Рейтинг составило список регионов России по ипотечным платежам. Рязанская область расположилась на 49 месте.

Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплате в 2023 году в регионе составило 53% при среднем сроке платы в 305 месяцев. Средний размер кредита у рязанцев — 3,5 млн рублей.

Соседи Рязанской области заняли следующие места: Тульская область — 44 место, Липецкая — 52, Владимирская — 55 место, Пензенская — 61, Московская — 63 место, Нижегородская — 66, Тамбовская — 67, Мордовия — 74.

На первом месте в рейтинге расположилась Магаданская область. На последнем — Калмыкия.