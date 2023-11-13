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Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский конфликт должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию. Об этом он сообщил РИА Новости.

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис написал в статье для Bloomberg, что Украине «придется, по крайней мере на время, согласиться с тем», что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, «как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту».

«"Корейский» сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов РИА Новости.

По словам общественного деятеля, конфликт на Украине закончится уходом американцев и возвращением живущих на этих землях людей в орбиту Русского мира.