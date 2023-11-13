Правительство России утвердило индекс изменения стоимости ЖКХ на 2024—2028 годы для Рязанской области

Кабинет министров утвердил индексы изменения размера стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также предельно допустимых отклонений от них на 2024-2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Индексы служат для регулирования стоимости услуг ЖКХ, предоставляемыми региональными организациями. Они не позволяют повышать цены выше определенного уровня.

Отмечается, что со второй половины 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона.

В Рязанской области он будет равен 9,6% (региональная энергетическая комиссия предлагала 9,7%). Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям не должно превышать 4,9%

В Москве — 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Омской области — 14%, а в Хакасии — 4%.

Контроль за соблюдением индексов и отклонений возложен на Федеральную антимонопольную службу.