Правительство одобрило законопроект о регулировании движения самокатов

Правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина на законопроект.

Автор инициативы сенатор Артем Шейкин предлагает наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде на электросамокате и других видах СИМ. За превышение скорости планируется штрафовать на пять тысяч рублей, а за езду вдвоем — на три тысячи.

В отзыве правительства сказано, что в законопроект необходимо добавить варианты контроля за совершение административных нарушений водителями СИМ.

В случае принятия инициативы закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.