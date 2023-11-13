Правительство одобрило законопроект о регулировании движения самокатов
Правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом пишет
Автор инициативы сенатор Артем Шейкин предлагает наказывать штрафом до 30 тысяч рублей за езду в пьяном виде на электросамокате и других видах СИМ. За превышение скорости планируется штрафовать на пять тысяч рублей, а за езду вдвоем — на три тысячи.
В отзыве правительства сказано, что в законопроект необходимо добавить варианты контроля за совершение административных нарушений водителями СИМ.
В случае принятия инициативы закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.