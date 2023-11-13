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Песков: Путин пока не принимал решения по поводу выдвижения выборы 2024 года

Владимир Путин пока не принимал решения по поводу выдвижения кандидатуры на президентские выборы 2024 года. Об этом сообщил портал LIFE со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря Путина, как только выдвижение случится, Кремль проинформирует.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается», — отметил Песков.

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года.