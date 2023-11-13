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Организаторы конференции «AI Journey» опровергли информацию об участии Илона Маска

Оргкомитет международной конференции «AI Journey» опроверг информацию о выступлении Илона Маска на мероприятии, пишет ТАСС.

«Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров», — отметили организаторы.

Напомним, ранее портал EU Reporter сообщал, что Маск примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению.