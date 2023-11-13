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На Урале поезд попал в ДТП с легковушкой и скрылся с места происшествия

В Екатеринбурге 13 ноября поезд столкнулся с легковушкой и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Инцидент произошел на улице Монтажников. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и выехал на рельсы. В это время его снес проходящий поезд.

Водителя легковушки госпитализировали с травмами. Машина получила серьезные повреждения. Поезд с места происшествия скрылся.

Сейчас полиция устанавливает, что это был за поезд.