В рязанских общепитах выявили многочисленные нарушения
Управление Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям провели 130 проверок в точках общественного питания региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Среди нарушений специалисты обнаружили следующее:
- отсутствие регистрации хозяйствующих субъектов в информационных системах в области ветеринарии («Цербер» и «Меркурий»);
- поступление мяса без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции;
- у ряда предпринимателей невозможно было отследить обращение с отходами производства, которые вместо утилизации могли повторно попасть в оборот или нелегально скармливаться животным в личных подсобных хозяйствах и становиться источником распространения опасных заболеваний.