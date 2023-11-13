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На 11 рязанских улицах 15 ноября отключат электричество

На 11 рязанских улицах в среду, 15 ноября, отключат электричество. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

  • улица Советская, дома №№ 1—33, 22—88;
  • улица Библиотечная, дом № 28;
  • улица Мервинская, дома №№ 73—99б, 119, 121, 48—194;
  • улица Бахмачеевская, дома №№ 1, 3, 20, 22, 5—15б, 16, 2—24;
  • 1-й Бахмачеевский проезд;
  • ул. Западная, дома №№ 9, 10, 11, 13, 14;
  • 7-й Мервинский проезд,
  • 8-й Мервинский проезд,
  • ул. Интернатская, д. 6, 8, 49;
  • улица Речная, дома №№ 11, 19, 15;
  • улица Библиотечная, дома №№ 1—52.

Причина отключений — капремонт систем наружного освещения. Работы произведут сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».