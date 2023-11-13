На 11 рязанских улицах 15 ноября отключат электричество

На 11 рязанских улицах в среду, 15 ноября, отключат электричество. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам:

улица Советская, дома №№ 1—33, 22—88;

улица Библиотечная, дом № 28;

улица Мервинская, дома №№ 73—99б, 119, 121, 48—194;

улица Бахмачеевская, дома №№ 1, 3, 20, 22, 5—15б, 16, 2—24;

1-й Бахмачеевский проезд;

ул. Западная, дома №№ 9, 10, 11, 13, 14;

7-й Мервинский проезд,

8-й Мервинский проезд,

ул. Интернатская, д. 6, 8, 49;

улица Речная, дома №№ 11, 19, 15;

улица Библиотечная, дома №№ 1—52.

Причина отключений — капремонт систем наружного освещения. Работы произведут сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго».