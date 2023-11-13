Минздрав прокомментировал жалобы рязанцев на насекомых в больнице № 11

«№

Минздрав Рязанской области прокомментировал РЗН. Инфо жалобы горожан на тараканов и клопов в терапевтическом отделении больницы № 11.

В министерстве рассказали, что обращений рязанцев по этому вопросу к ним не поступало.

Как отметили в ведомстве, помимо стандартных обработок, в терапевтическом отделении устанавливают ловушки для насекомых. По их словам, палаты и туалеты обрабатывают специальными гелями и растворами.

Также они рассказали, что последние внеплановые работы по дезинфекции от насекомых состоялись 1 ноября.

Напомним, 6 ноября рязанцы рассказали, что по терапевтическому отделению больницы № 11 бегают тараканы, а пациентов кусают клопы.