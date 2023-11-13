ХК «Рязань-ВДВ» сыграет с «Торосом»

13 ноября ХК «Рязань-ВДВ» продолжит домашнюю серию матчем с командой «Торос» из Нефтекамска. Встреча пройдет в ДС «Олимпийский» в 19:00, сообщает пресс-служба команды.

«Торос» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. «Десантники» же занимают 18-е место, набрав 25 баллов.

Билеты на матч с «Торосом» можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» (Рязань, улица Зубковой, 12 корпус 2) и здесь .

Отметим, что игра с «Торосом» станет второй в рамках четвертой домашней серии рязанского коллектива. Первая встреча состоялась 11 ноября, ХК «Рязань-ВДВ» уступил команде «Ижсталь» со счетом 2:4.