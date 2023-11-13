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«Ъ»: бюджет России недополучил почти 900 млн рублей из-за незаконного оборота табака в Рязанской и еще двух областях

По итогам второго квартала 2023 года минимальные потери бюджета от нелегального оборота табака в России превысили 26,4 млрд рублей, такие данные привела директор «ННЦК» Ирина Бушина, сообщает «Коммерсантъ».

Федеральный бюджет недополучил от Владимирской, Рязанской и Тверской областей уплату акцизов и НДС на сигареты в размере 888 млн рублей.

«В Тверской и Рязанской областях доли незаконного оборота существенно выше среднероссийских и составляют 23,9% и 19,1% соответственно, — добавила Бушина.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства».

«С принятием этого документа завершено создание комплексной системы регулирования всех сфер производства и оборота табачной продукции, а также установления госконтроля и надзора по всей цепочке ее производства и сбыта, — пояснил депутат.