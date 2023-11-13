Аспирант РГРТУ вышел в финал Всероссийской научно-практической конференции

В Санкт-Петербурге в Мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» прошла Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Алферова.

В результате оценок Экспертного совета аспирант РГРТУ кафедры «Микро- и наноэлектроника» Евгений Трусов успешно прошел отборочный этап и стал одним из 26 финалистов в секции «Физика и астрономия».

Он успешно защитил свою инновационную научно-исследовательскую работу «Измерительно-аналитический комплекс для анализа электронных состояний в полупроводниковых наноструктурах».

Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Алферова создана научно-промышленным сообществом Санкт-Петербурга и проводится АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций «ОПОРА» при поддержке ведущих вузов и Администраций регионов в рамках стратегических целей федерального проекта «Наука».