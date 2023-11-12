WSJ: новая фаза украинского конфликта опасна для Киева

Новый этап украинского конфликта является крайне опасным для Киева в связи с наращиванием Россией боевой мощи и производства военной техники. Об этом написалаThe Wall Street Journal.

«Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», — говорится в тексте.

Как отметил автор статьи, Россия наладила производства большого числа ударных беспилотников, ракет и танков. Помимо этого, у Москвы имеются большие запасы оружия, а Киев сильно зависим от поставок Запада и испытывает дефицит снарядов и техники.