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В Сараях пенсионерка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей

В Сараях пенсионерка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей. Об этом сообщил ИД «Пресса».

В полицию обратилась 66-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам звонившего, с банковской карты женщины шли перечисления на банковский счет террористической организации.

Мужчина сказал, что с пенсионеркой скоро свяжется сотрудник банка, чтобы сохранить деньги. Вскоре ей позвонил якобы сотрудник ЦБ и объяснил, каким инструкциям надо следовать.

В течение нескольких дней женщина переводила на указанный счет деньги. Всего она перечислила мошенникам четыре миллиона 920 тысяч рублей. На следующий день после перевода последней суммы она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 (мошенничество в особо крупном размере).