В Рязанской области горели два сарая и баня

В Рязанской области в ночь на воскресенье, 12 ноября, случился пожар. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел в Сараевском районе на улице Есенина. Сигнал на пульт управления поступил примерно в три часа ночи.

Выяснилось, что горят надворные постройки, огонь угрожает жилому дому. К месту происшествия сразу выехали четыре пожарный машины, 10 человек личного состава.

В это время огонь охватил площадь более 400 квадратных метров. Горели два сарайчика и баня. Отмечается, что огонь мог перекинуться на жилой дом.

Пожарные несколько часов отбивали пламя. Надворные постройки вместе с курами и баня сгорели. Дом удалось спасти.