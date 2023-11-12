В Рязани после рейдов в полицию доставили 16 человек
В Рязани в ночь на воскресенье, 12 ноября, прошли рейды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате пресекли 13 административных правонарушений, три преступления, из них — две кражи и одна угроза убийством. Отмечается, что проверено пять развлекательных заведений октябрьского района.
В полицию доставили 16 человек для проверки на возможную причастность к ранее совершенным нарушениям. Изъято более 19 литров незаконной алкогольной продукции.
С задержанными полицейские провели профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения.