В Рязани осудили мужчину за нападение на полицейского и покупку наркотиков

В Рязани осудили мужчину за нападение на полицейского и покупку наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 37-летний мужчина в мае 2023 года приобрел более 50 граммов наркотиков. В момент задержания подсудимый сопротивлялся. Он ударил сотрудника ножом в руку.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.