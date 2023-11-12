В Рязани мужчина решил, что знакомая мертва и выбросил ее в колодец

Приговором суда ему назначили наказание в виде лишения свободы.

В Рязани мужчина решил, что знакомая мертва и выбросил ее в колодец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Установлено, что в апреле 2023 года 45-летний подсудимый не смог разбудить знакомую, заснувшую у него в гостях. Мужчина решил, что женщина мертва. Испугавшись возможного привлечения к уголовной ответственности, он вынес потерпевшую из квартиры и поместил в канализационный колодец с водой.

Экспертиза показала, что на момент помещения в канализационный колодец потерпевшая была жива. Тело женщины обнаружили через несколько недель.

Рязанца осудили за причинение смерти по неосторожности. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.