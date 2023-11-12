В Ленобласти поймали водителя автобуса, который развращал 15-летнюю пассажирку

В Тосненском районе Ленобласти 57-летний водитель рейсового автобуса № 315-А развращал 15-летнюю девочку. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие"В полицию обратилась мать школьницы, которая сообщила, что мужчина приставал к несовершеннолетней, находясь при этом за рулем.

Полиция задержала гражданина Киргизии, который состоит на миграционном учете в поселке Шапки. Из автобуса изъяли записи камер. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.