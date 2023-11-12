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В Коломне мужчина пытался поджечь военную часть

Задержан житель Подмосковья, планировавший поджог военной части в Коломне. Об этом 12 ноября сообщает SHOT.

По данным Тelegram-канала, накануне около военной части задержали подозрительного молодого мужчину, который ходил вокруг объекта и фотографировал его, пытаясь делать это незаметно. Полицейские, помимо самих фотографий, обнаружили в телефоне задержанного скриншоты с геолокацией части.

Задержанный заявил, что «просто гулял» и делал это «для себя.

Дома же у него обнаружили переписку с украинскими кураторами, которые обещали ему деньги за данные о расположении части и ее поджог. Коктейли Молотова он хранил в своей же квартире.

23-летний задержанный работает продавцом в местном магазине компьютерной техники, его отправили в изолятор. Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств.