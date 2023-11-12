Синоптик рассказал, когда ожидается наступление метеорологической зимы

В пятницу в столице среднесуточная температура воздуха опустится до отрицательных значений и наступит метеорологическая зима. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие сутки циклонический вихрь принесет аномальные дожди — до 15-20 миллиметров осадков, что составляет около 30% от месячной нормы, а в течение недели с каждым днём столбики термометров будут показывать все меньшее значение.

«Температура обозначит обратный суточный ход. Если ночью, в центре циклона, будет пасмурно, дождливо и тепло, плюс 2-7 градусов, то днем этот барический минимум развернется к нам своей тыловой частью, куда произойдет заток первых порций холода, порывы ветра будут достигать штормовых 12-17 метров в секунду, из-за чего возникнет „балтийский синдром“: температура в ощущениях будет казаться близкой к нулю», — сказал Тишковец.

Он отметил, что во вторник в течение суток температура воздуха будет уже не выше 0…+5 градусов, в среду ожидается −1…+4 градуса. Эксперт предупредил, что из-за заморозков кое-где на дорогах можно будет встретить гололедицу.