Рязанские полицейские ночью задержали 72 человека

В Рязани в ночь на воскресенье, 12 ноября, провели рейды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отделы полиции доставили 72 человека, из них 42 — с улицы Почтовой. С задержанными провели профилактическую беседу о необходимости законопослушного поведения.

Полицейские пресекли более 470 административных правонарушений. Во время рейдов раскрыли шесть преступлений: две кражи и четыре угрозы убийством.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили пятерых пьяных водителей. На них составили административные протоколы.

Кроме того, изъяли более 110 литров незаконной алкогольной продукции.

Полицейские продолжают проведение рейдов во всех районах города и области.