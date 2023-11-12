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На Слепакова* требуют возбудить уголовное дело за оскорбительную песню

На Семена Слепакова* требуют возбудить уголовное дело за оскорбительную песню. Об этом 12 ноября сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, новая песня артиста Семена Слепакова возмутила общественную организацию «Ветераны России», которые посчитали, что ее строки «являются оскорбительными и унижают достоинство россиян», поэтому их нужно проверить компетентным органам. Общественники обратились в прокуратуру и СК.

В отношении певца требуют возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Максимальное наказание по ней — пять лет колонии.

Отметим, что в новой песне Слепаков* в издевательской форме спародировал песню «Я русский» артиста SHAMAN.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.