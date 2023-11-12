ISW: теракт на железной дороге под Рязанью могла устроить украинская разведка

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте американского Института изучения войны.

Теракт на железной дороге под Рязанью могла устроить украинская разведка. Об этом сообщили на сайте американского Института изучения войны (ISW).

В отчете со ссылкой на публикацию украинского издания «Суспильное Крым» отмечается, что взрыв организовало Главное управление военной разведки Украины.

Подтверждения этой информации от официальных источников не поступало.

Напомним, в Рязанской области в субботу, 11 ноября, из-за взрыва на ж/д полотне сошел с рельсов грузовой поезд. Все новости по теме читайте в сюжете.