ISW: теракт на железной дороге под Рязанью могла устроить украинская разведка
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте американского Института изучения войны.
Теракт на железной дороге под Рязанью могла устроить украинская разведка. Об этом сообщили на сайте американского Института изучения войны (ISW).
В отчете со ссылкой на публикацию украинского издания «Суспильное Крым» отмечается, что взрыв организовало Главное управление военной разведки Украины.
Подтверждения этой информации от официальных источников не поступало.
Напомним, в Рязанской области в субботу, 11 ноября, из-за взрыва на ж/д полотне сошел с рельсов грузовой поезд. Все новости по теме читайте в сюжете.