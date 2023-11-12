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13-летняя дочь боксера Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, трагедия произошла 11 ноября в Хорошевском районе столицы. Вся семья 44-летнего спортсмена: жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) были дома, в квартире на улице Авиаконструктора Сухого.

Когда позже родители заглянули к девочке, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.

Григорий Дрозд — чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Чемпион мира по версии WBC (2014 — 2016). Заслуженный мастер спорта по тайскому боксу (2001).