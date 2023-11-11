Ночью с улиц Рязани 81 человека доставили в полицию

В ночь на субботу, 11 ноября, сотрудники полиции провели в Рязанской области рейды. В отделы полиции был доставлен 81 человек для проверки на возможную причастность к преступлениям.

В ночь на субботу, 11 ноября, сотрудники полиции провели в Рязанской области рейды. В отделы полиции был доставлен 81 человек для проверки на возможную причастность к преступлениям. Из них 50 привезли с центральных улиц — Почтовой и Маяковского, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С доставленными правоохранители провели профилактическую беседу.

Сотрудники ППС полиции и Госавтоинспекции установили и пресекли более 600 административных правонарушений.

В ходе рейдов раскрыли четыре преступления: три кражи и угрозу убийством. Три водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения, один отказался пройти медосвидетельствование. Составлены административные протоколы.

Изъято более 150 литров алкоголя, реализовывавшегося с нарушением законодательства.

Рейды продолжаются.

Напомним, в Рязани ночью в субботу, 11 ноября, возле Iron Bee Bar на площади Мичурина заметили полицейских с собаками.