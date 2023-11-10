В Якутии на двух бурильщиков напал медведь

В Якутии на двух бурильщиков напал медведь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Первыми животное заметили собаки. Рабочие, собиравшиеся на перекур, увидели зверя слишком поздно. Медведь успел напасть на одного из мужчин. Его коллеги пытались отвлечь хищника, но тот вгрызся в добычу.

Мужчина смог освободиться от зверя, однако после медведь напал на другого рабочего. Животное пытались отогнать, но оно ни на что не реагировало. Второй пострадавший смог отбиться, медведь убежал. На место вызвали охотника, он застрелил животное.

У обоих пострадавших выявили рваные раны. Один из них в тяжелом состоянии.