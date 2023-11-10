В Совете Федерации попросили Роскомнадзор заблокировать свыше 50 VPN-сервисов

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин обратился к Роскомнадзору с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис. Об этом сообщило РИА Новости .

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу Вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и, в случае выявления нарушений, рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствии с положениями Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 29.07.2017 № 276-ФЗ», — написал сенатор в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Политик также напомнил, что российские магазины приложений провели дополнительные проверки соблюдения требований законодательства РФ VPN-сервисами, размещенными в них.

«По результатам таких проверок магазинами приложений был исключен ряд VPN-сервисов. В частности, такие сервисы предоставляли доступ к социальным сетям Facebook* и Instagram*, которые запрещены на территории РФ…», — подчеркнул Шейкин, отметив, что список из нарушающего закон 51 VPN-сервиса, среди которых много популярных VPN, «на данный момент доступен к пользованию гражданами».

*Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской, ее деятельность запрещена.