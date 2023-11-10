В рязанскую ОКБ поставили куриные яйца, не отвечающие требованиям безопасности

В рязанской ОКБ обнаружили куриные яйца, не соответствующие требованиям безопасности пищевой продукции. Пишет « КП-Рязань » со ссылкой на Россельхознадзор.

В клиническую больницу яйца привезли от костромского производителя. Поставками занималось ООО «Альфа» (Рязань) в рамках госконтракта. Эта информация дошла до УФАС и суда.

В результате мировой суд назначил «Альфе» штраф в размере 150 тысяч рублей. Компания обжаловала решение в Московском районном суде, но жалобу оставили без удовлетворения.